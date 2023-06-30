30 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Исследование: спам-звонки и SMS регулярно получают 94% россиян

Со спам-звонками и SMS регулярно сталкиваются 94% граждан России.

Согласно исследованию компании TelecomDaily, чаще всего спамеры и злоумышленники используют личный обзвон, о чем сообщили 77% граждан. Помимо этого, 60% участников опроса сообщили, что им приходят нежелательные SMS-сообщения, 47% сталкиваются со спамом в мессенджерах.

Активность мошенников подталкивает мобильных операторов и Роскомнадзор к внедрению новых методов защиты. В результате 40% абонентов отмечают снижение количества спама. Роскомнадзор пресекает примерно 2,5 млн звонков с подменных номеров ежедневно.

Совершенствовать методы защиты от мошенников необходимо в связи с тем, что они тоже развиваются и повышают свою квалификацию, сообщил психолог Андрей Зберовский. По его словам, уровень квалификации мошенников за последнее время подрос.

Эксперты уверены, что для мошенников проводятся специальные тренинги, существуют подробные инструкции, как правильно беседовать с жертвой в той или иной ситуации. Кроме того, резко поменялся контингент людей, которые участвуют в преступных схемах. Зберовскиц отмечает, что если еще три–пять лет назад мошенничеством по телефону занимались находящиеся в местах лишения свободы, то теперь зачастую это образованные молодые люди, которые пришли заработать легкие деньги, сообщают "Известия".

Теги: исследование, спам, мошенники


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