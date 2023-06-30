Проект РОС не включает модуль с панорамным обзором Земли

Проект перспективной Российской орбитальной станции (РОС), пока не подразумевает создание модуля с панорамным видом Земли.

Как заявили в Роскосмосе, все закладываемые ресурсы модулей будут использованы для установки целевой аппаратуры. Так в ведомстве ответили на вопрос, будет ли на РОС аналог европейского модуля Сupola Международной космической станции, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, отбирать космонавтов для полетов на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС) планируют в 2023-2024 годах.

Напомним, научно-энергетический модуль Российской орбитальной станции (РОС) будет запущен в 2027 году.