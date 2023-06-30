30 Июня 2023
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Наука и техника В России
Фото: Минпромторг РФ

Доклад: замещение западных технологий в России может занять 10-15 лет

На замещение технологий Запада России потребуется от 10 до 15 лет.

Об этом следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). В нем говорится, что частично продукция будет производиться внутри страны, другая часть — ввозиться из Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил один из авторов исследования Дмитрий Белоусов.

В докладе говорится, что сегодня ввоз товаров в РФ способствует восстановлению экономики, при этом ограничивая возможности импортозамещения. В частности, развитие товарооборота электроники стимулирует оживление потребительских рынков. Авторы исследования приводят в пример отрасль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которая включает в себя компьютеры, сетевое оборудование, программное обеспечение, IT-услуги. Как отмечается в докладе, эта сфера в РФ долгое время находилась в режиме "импортодополнения" — обеспечения доступа нацпроизводителей к зарубежным компонентам — и только сейчас начала из него выходить.

Как считают экономисты, массовый выпуск техники в РФ потребует инвестиций со стороны государства в десятки миллиардов долларов. И, по их мнению, пока производство и каналы поставок не налажены, потребность в теневом импорте сохранится, но это не значит, что продукцию будут завозить тайно от государства.

Также в докладе ЦМАКП отмечается, что по опыту других стран на восстановление каналов поставок бизнесу потребуется два-три года. А пока в России неизбежно будет расти так называемый теневой импорт, в том числе западного ПО, сообщают "Известия".

Теги: технологии, экономика


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