30 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Средний размер социальных пенсий россиян составит почти 15 тысяч рублей

В России средний размер социальных пенсий к 2026 году составит около 15 тыс. руб.

Об этом говорится в проекте основных характеристик бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Кроме того, с 2025 года два раза в год будет проводиться индексация выплат неработающих пожилых граждан.

Также Госдума приняла новый закон о том, что замороженные пенсионные накопления можно будет переоформить в долгосрочные сбережения, о чем сообщили авторы нововведений. Таким образом, уже в ближайшее время граждане смогут делать регулярные взносы в эту программу, увеличивая тем самым объем своих сбережений, что сейчас в связи с заморозкой пенсий в 2014 году невозможно, сообщают "Известия".

Напомним, Министерство труда России разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пожилых людей на ближайшую трехлетку.

Теги: пенсии, пенсионеры


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Ранее 27.06.2023 03:00 Мск В России запланировали индексацию пенсий дважды в год

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