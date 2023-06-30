30 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Опрос: потребность россиян в подработке выросла до максимума за восемь лет

Индекс востребованности подработки у граждан России вырос до максимума за восемь лет.

Как следует из опроса HeadHunter, показатель составил  –0,18 (шкала варьируется от –1 до +1, где "–1" говорит о негативных настроениях работников, а "+1" — об их стабильном самоощущении). По сравнению с предыдущим кварталом произошло снижение на 0,03 пункта.

Во II квартале 2023 года индекс успеха трудоустройства россиян в ближайшей перспективе упал на 0,04 пункта (на 2%) и составил 0,11. При этом показатель готовности снизить зарплатные амбиции вырос на 0,06 пункта – до 0,05, а индекс критичности поиска работы прибавил 0,05 пункта, но все равно оказался в отрицательной зоне (-0,35).

В целом настроения соискателей на рынке труда во II квартале стали чуть лучше, чем в январе-марте – общий индекс самочувствия вырос. Показатель, отражающий восприятие уровня сложности поиска работы, остался на прежнем уровне. Индекс стабильности на текущем месте работы продолжает отыгрывать падение в два раза, произошедшее во II квартале прошлого года. В текущем квартале он оказался на отметке 0,42 пункта.

Угрозу увольнения меньше всего ощущают жители Северо-Западного округа, а больше всего – опрошенные из Москвы и Московской области, сообщают "Ведомости".  

Теги: соцопрос, работа, финансы


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