30 Июня 2023
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Фото: ntv.ru

СМИ: Мизулина покинет Совет Федерации

Представитель губернатора Омской области в Совете Федерации Елена Мизулина покинет верхнюю палату парламента после Единого дня голосования 10 сентября.

Ее не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы области Виталия Хоценко, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением вопроса.

Собеседник, близкий к Администрации президента, заявил, что были желающие оставить Мизулину в Совфеде, однако вероятность ее ухода высока.

Согласно закону "О порядке формирования Совета Федерации", каждый кандидат в губернаторы должен представлять в избирательную комиссию региона три кандидатуры на пост сенатора. После выборов избранный глава региона направляет одну из кандидатур в Совфед.

Ранее Мизулина призвала законодательно закрепить определение семьи.

Теги: Мизулина, Совфед, сенаторы


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