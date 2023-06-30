30 Июня 2023
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Общество Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская Республика
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

МЧС: в горах Карачаево-Черкесии потерялись восемь туристов

В горах Карачаево-Черкесии группа туристов из Краснодарского края перестала выходить на связь.

Как сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по региону, люди спускались в поселок Архыз с Софийских озер. 29 июня в 21:50 29 июня поступила информация о том, что потерялась группа туристов из 20 человек. Они разделились и пошли в разных направлениях, первая группа из восьми человек не выходит на связь, их местонахождение спасателям неизвестно.

Вторую группу из 12 человек спасатели обнаружили на спуске. Туристов перевели через реку к дороге, они спускаются в поселок в Архыз. Отмечается, что туристическая группа не регистрировалась в подразделении МЧС России.

На поиски направились спасатели в составе четырех человек и двух единиц техники.

Теги: туристы, МЧС, горы


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