Госдума рассмотрит проект об отмене НДС для туроператоров в весеннюю сессию

Депутаты Госдумы России рассмотрят проект закона об отмене налога на добавленную стоимость для туроператоров до конца весенней сессии.

Как сообщил журналистам спикер Вячеслав Володин, депутаты обсуждали этот вопрос 29 июня. "Депутаты однозначно высказались в поддержку инициативы, подготовленной по поручению президента Владимира Владимировича Путина", - отметил Володин.

Ранее сообщалось, что туроператоров, организующих комплексные туры по России, освободят от уплаты налога на добавленную стоимость. Это произойдет задним числом с января текущего года.