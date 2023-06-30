Беглов не видит оснований для преследования подконтрольных Пригожину структур

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил в эфире телеканала "78", что не видит основания для преследования в городе подконтрольных предпринимателю и руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину структур и изъятия объектов собственности.

"Почему они должны быть изъяты? Собственник есть собственник, мы относимся с уважением к любой собственности. Если это незаконно, пусть разбираются правоохранительные органы", - заявил губернатор.

Он напомнил слова главы государства о том, что у всех есть возможность выбора. "Как сказал президент - либо они возвращаются к мирной жизни, к своим семьям, и мы будем их обеспечивать всем социальным пакетом, либо они заключают контракт с Министерством обороны, и мы будем тоже обеспечивать как город их полным пакетом. Ну а те, кто уйдет в Республику Беларусь - это их право, бизнес есть бизнес, это бизнес-структура, хотя военная, но тем не менее", - отметил Беглов.

Губернатор подтвердил факт конфликта с главой ЧВК "Вагнер". "Конфликт был. Между городом и грязным бизнесом, алчными дельцами, которые хотели взять на себя управление всеми отраслями городского хозяйства. Раньше им это удавалось. И там, куда "заходил" этот грязный бизнес, городу приходилось несладко", - отметил он.