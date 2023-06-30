ОНК Москвы: Суровикина нет в СИЗО города

Российский главком ВКС, замкомандующего объединенной группировкой войск на Украине генерал армии Сергей Суровикин не содержится ни в одном из следственных изоляторов Москвы.

Об этом сообщил в Telegram ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) города Алексей Мельников. "Ни в "Лефортово", ни в других СИЗО его нет. Бред про "подпольное СИЗО в Серебряном бору" даже комментировать не хочу",— написал он.

Издание New York Times со ссылкой на источники заявило, что Суровикин мог знать о планах ЧВК "Вагнер". Агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников сообщило, что военная прокуратура несколько дней допрашивала Суровикина о связях с Евгением Пригожиным. Якобы генерал был ограничен в передвижениях, но не был арестован.

Дочь Суровикина опровергла сообщения о задержании генерала.