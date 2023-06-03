Дефолта пока не будет: Байден подписал указ об увеличении лимита госдолга США

Президент США Джо Байден подписал в субботу закон о приостановке лимита национального долга до 1 января 2025 года, чтобы предотвратить первый в истории дефолт США.

Приостановка лимита госдолга до начала 2025 года снимает угрозу дефолта до президентских выборов в следующем году. Помимо этого закон ограничивает расходы, не связанные с обороной, а также еще несколько ограничительных положений в части расходования бюджета.

В течение нескольких недель демократам, республиканцам и администрации Белого дома не удавалось достичь соглашения о возможном снятии лимита госдолга. При этом дефолт, по заявлению Минфина США, должен был бы неизбежно наступить уже 5 июня, если бы потолок не был повышен.