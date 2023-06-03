Икона Андрея Рублева "Троица" будет находиться в храме Христа Спасителя год – Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл резко изменил планы относительно иконы "Троица" Андрея Рублева. Уже завтра ее должны перенести из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя. Ранее сообщалось, что там национальное достояние пробудет две праздничные для православных христиан недели, а затем эксперты оценят состояние произведения искусства и отправят его на реставрацию.

Но сегодня предстоятель Русской православной церкви заявил, что икона будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года, а затем будет возвращена на историческое место – в Троице-Сергиеву лавру в Подмосковье.

Напомним, икону РПЦ решил передать лично Владимир Путин. Значительная часть авторитетных ученых, в том числе представители Российской академии наук, просили президента и Минкульт передумать, поскольку икона нуждается в реставрации и музейном уходе, и перемещение может привести к утрате произведения.