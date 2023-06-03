ПВО отбила ракетную атаку на Мелитополь и Бердянск – власти региона

ВСУ попытались нанести по Бердянску и Мелитополю ракетный удар, но атака была отражена российской системой ПВО, сообщил член администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он опубликовал видео, на котором виден перехват ракет. "Результаты работы ПВО России, которая перехватила и уничтожила все шесть ракет, выпущенных боевиками ВСУ по мирному городу", - написал Рогов в своем Telegram-канале.