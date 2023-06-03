03 Июня 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

WP: Атаковавшие Белгородскую область боевики использовали оружие НАТО

Издание Washington Post сообщило, что при попытке прорваться на территорию Белгородской области украинские диверсанты использовали оружие НАТО. В частности, в попытке прорыва использовались четыре бронированные машины, поставленные из США и Польши. Также у боевиков было стрелковое оружие бельгийского и чешского производства и как минимум один шведский гранатомет.

При этом Вашингтон продолжает заявлять, что не давал согласие Киеву на использование поставляемого оружия для атак на территорию России. В Киеве же вообще продолжают отрицать причастность к атакам, намекая на неких "российских партизан".

Теги: атака, нато, украина, оружие


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