WP: Атаковавшие Белгородскую область боевики использовали оружие НАТО

Издание Washington Post сообщило, что при попытке прорваться на территорию Белгородской области украинские диверсанты использовали оружие НАТО. В частности, в попытке прорыва использовались четыре бронированные машины, поставленные из США и Польши. Также у боевиков было стрелковое оружие бельгийского и чешского производства и как минимум один шведский гранатомет.

При этом Вашингтон продолжает заявлять, что не давал согласие Киеву на использование поставляемого оружия для атак на территорию России. В Киеве же вообще продолжают отрицать причастность к атакам, намекая на неких "российских партизан".