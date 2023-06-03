Июнь в Москве начинается с заморозков

В России начало июня выдалось необычным. В столице прохладно, тогда как Сибирь и Урал изнывают от жары

А в ночь с 4 на 5 июня в Москве и вовсе ожидаются заморозки, о чем жителей города предупредили в МЧС: в ранние утренние часы температура воздуха может опуститься до -2 градусов.

Синоптики отмечают, что погоду в центральном регионе сейчас определяет антициклон, благодаря ему небо будет чистым и воздух ночью будет быстро остывать. Ожидается, что вся первая половина июня будет в регионе ниже климатической нормы.