03 Июня 2023
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Экономика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Economist: СВО обошлась каждому россиянину уже в 31 тысячу рублей

Проведение СВО стоило каждому россиянину уже 31,6 тыс. руб., посчитали эксперты, расчеты которых приводит британский журнал The Economist. За почти полтора года военного конфликта власти потратили около 3% ВВП страны.

Подсчеты основаны на разнице между затратами на оборону, заложенными в бюджет до начала конфликта на Украине, и фактическими затратами с начала боевых действий в феврале прошлого года.

Издание сравнивает потери России с теми, что США несли во время войны в Корее и Вьетнаме.

Стоит отметить, что в эту цифру не входит ущерб, нанесенный экономике страны последствиями санкций.

Теги: сво, расходы, бюджет, россияне, ввп


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