Economist: СВО обошлась каждому россиянину уже в 31 тысячу рублей

Проведение СВО стоило каждому россиянину уже 31,6 тыс. руб., посчитали эксперты, расчеты которых приводит британский журнал The Economist. За почти полтора года военного конфликта власти потратили около 3% ВВП страны.

Подсчеты основаны на разнице между затратами на оборону, заложенными в бюджет до начала конфликта на Украине, и фактическими затратами с начала боевых действий в феврале прошлого года.

Издание сравнивает потери России с теми, что США несли во время войны в Корее и Вьетнаме.

Стоит отметить, что в эту цифру не входит ущерб, нанесенный экономике страны последствиями санкций.