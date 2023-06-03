Путин был, есть и будет открыт к любым контактам по урегулированию конфликта на Украине – Кремль

Владимир Путин открыт к любым контактам по урегулированию конфликта на Украине любыми иными путями и вариантами, помимо СВО, но Запад не предлагает таких вариантов, заявил в эфире "России 1" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Путин был, есть и будет открыт к любым контактам, чтобы добиваться целей России и иными средствами, чем спецоперация", - заявил Песков.

Он добавил, что саммит по урегулированию конфликта на Украине, который собираются провести в Париже, вызывает вопросы, поскольку Франция, по мнению Кремля, вряд ли может претендовать на роль модератора в возможном диалоге.