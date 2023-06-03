03 Июня 2023
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Политика В России
Фото: Россия 1

Путин был, есть и будет открыт к любым контактам по урегулированию конфликта на Украине – Кремль

Владимир Путин открыт к любым контактам по урегулированию конфликта на Украине любыми иными путями и вариантами, помимо СВО, но Запад не предлагает таких вариантов, заявил в эфире "России 1" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Путин был, есть и будет открыт к любым контактам, чтобы добиваться целей России и иными средствами, чем спецоперация", - заявил Песков.

Он добавил, что саммит по урегулированию конфликта на Украине, который собираются провести в Париже, вызывает вопросы, поскольку Франция, по мнению Кремля, вряд ли может претендовать на роль модератора в возможном диалоге.

Теги: владимир путин, переговоры, контакты, сво, конфликт на украине


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