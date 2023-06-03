03 Июня 2023
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Политика За рубежом
Фото:ansar.ru

Эрдоган официально стал новым президентом Турции

В Анкаре состоялась торжественная церемония присяги и инаугурации нового президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Она прошла в здании турецкого парламента.

В церемонии в качестве гостей приняли участие представители 78 стран мира, в том числе более 20 глав государств и правительств.

Эрдогану вручили сертификат, подтверждающий его победу на выборах, затем он зачитал текст присяги народу Турции.

День продолжится уже менее официальными мероприятиями: Эрдоган примет поздравления, даст официальный прием в честь гостей, а также выступит на брифинге, где объявит новый состав правительства.

Эрдоган будет возглавлять страну до 2028 года.

Теги: реджеп эрдоган, инаугурация, турция


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