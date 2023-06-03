В Белгородской области от обстрелов с утра погибли два человека

В Белгородской области продолжает подвергаться обстрелам Шебекинский городской округ.

Утром погибла пенсионерка в Новой Таволжанке, от травм она скончалась на месте. Еще одну женщину с осколочным ранением левого плеча доставили в больницу. Также в населенном пункте в двух домах выбиты окна и посечены фасады.

"В результате обстрела Безлюдовки погибла женщина, у нее множественные осколочные ранения, не совместимые с жизнью. Еще один человек пострадал - мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Находится в травматологическом отделении городской больницы №2", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.