Власти Крыма назвали фейком слухи о минировании завода "Крымский титан"

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал "не соответствующими действительности" сообщения в украинских СМИ о готовящейся провокации на заводе "Крымский титан", передает ТАСС. Пресса сообщала, что российские войска, якобы, заминировали предприятие, и подрыв его грозит масштабной техногенной катастрофой.

"Крымский титан" - крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Кроме диоксида титана пигментного, предприятие производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, алюминия сульфат, жидкое натриевое стекло, железный купорос.

Предприятие находится на севере Крыма, в городе Армянске, что на перешейке между полуостровом и материком.