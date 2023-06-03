03 Июня 2023
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Спорт Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Новый ФОКОТ, построенный в городе Камызяк Астраханской области по нацпроекту, открыл губернатор Игорь Бабушкин

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в городе Камызяк возвели в рамках нацпроекта «Демография» и народной программы партии «Единая Россия». Сегодня его открыл губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, сообщает пресс-служба губернатора.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

ФОКОТ построен на территории бывшей восьмилетней школы в микрорайоне Южный. Ранее здесь не было ни одного крупного спортивного объекта.

физкультурно-оздоровительный комплекс(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

«Жители микрорайона часто говорили о необходимости развития территории: здесь проживает много молодых семей с детьми, строятся новые жилые дома. Многофункциональный спортивный объект с таким современным оснащением будет пользоваться популярностью в любое время года», - отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

спорт, баскетбол(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

На ФОКОТе установлены трибуны на 100 мест, зона воркаута, тренажёры, мини-футбольное поле 60х30 м, волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки с прорезиненным покрытием.

физкультурно-оздоровительный комплекс(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Объект будет работать с 6 утра до 10 вечера. Также в рамках нацпроекта продолжается строительство первого в районе ФОКа. Он примыкает к ФОКОТу. Уже возведён каркас здания, здесь установят душевые, оборудуют игровой и тренажерный залы.

Теги: фокот, игорь бабушкин, нацпроект, трибуны, беговые дорожки


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