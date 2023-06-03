Мост через ерик Кутум в Астраханской области досрочно сдали в эксплуатацию досрочно

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» капитальный ремонт моста через ерик Кутум на автомобильной дороге «Астрахань - Три Протока - Началово» завершён на два месяца раньше. Объём и качество выполненных работ оценил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

По данным регионального минтранса, капремонт мостового перехода с подходами выполнен с полной заменой мостового полотна, балок пролётных строений, элементов опор, конструкций сопряжения.

«Впервые в строительстве моста использовались балки, которые произведены в Астраханской области. Уверен, что ремонт остальных 24 мостов будет сделан быстрее и качественнее», - отметил глава региона.

На объекте подрядчик обустроил тротуары, установил 11 дорожных знаков, барьерное и пешеходное ограждения, нанёс разметку.





Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Георгий Федулов доложил, что в результате капитального ремонта полностью восстановлены транспортные характеристики сооружения, его габариты приведены к нормативным требованиям технического состояния и безопасности.

«Благодаря вмешательству губернатора Игоря Бабушкина мост открыли на два месяца раньше. Теперь мы будем ездить не через город, а через объездной путь, что гораздо быстрее. Мы видим, как руководство заботится о жителях области», - отметила жительница села Начало Анна Абубакирова.