Игорь Бабушкин выручил награды росгвардейцам, получившим их за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО

Военнослужащие Росгвардии из Астраханской области вернулись домой со спецоперации: у них начался период отпусков.





Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин наградил отличившихся бойцов и передал дополнительную технику и снаряжение, которые облегчат выполнение служебно-боевых задач.

Среди переданных вещей: УАЗ Hunter, бронежилеты, палатки, тепловые дизельные пушки, радиостанции и другая экипировка.

«Желаю вам дальнейших успехов в службе на благо России. Главное – всегда возвращайтесь домой живыми и здоровыми. Мы вами гордимся и ждём», – обратился к присутствующим Игорь Бабушкин.

В свою очередь, руководитель территориального органа Росгвардии полковник полиции Андрей Кука поблагодарил главу Астраханской области за поддержку и заверил, что личный состав и впредь будет с честью и достоинством выполнять поставленные Верховным Главнокомандующим задачи.