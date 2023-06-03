03 Июня 2023
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Игорь Бабушкин выручил награды росгвардейцам, получившим их за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО

Военнослужащие Росгвардии из Астраханской области вернулись домой со спецоперации: у них начался период отпусков.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин наградил отличившихся бойцов и передал дополнительную технику и снаряжение, которые облегчат выполнение служебно-боевых задач.

уазик, помощь росгвардии(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Среди переданных вещей: УАЗ Hunter, бронежилеты, палатки, тепловые дизельные пушки, радиостанции и другая экипировка.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

«Желаю вам дальнейших успехов в службе на благо России. Главное – всегда возвращайтесь домой живыми и здоровыми. Мы вами гордимся и ждём», – обратился к присутствующим Игорь Бабушкин.

росгвардия, построение(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

В свою очередь, руководитель территориального органа Росгвардии полковник полиции Андрей Кука поблагодарил главу Астраханской области за поддержку и заверил, что личный состав и впредь будет с честью и достоинством выполнять поставленные Верховным Главнокомандующим задачи.

Теги: сво, росгвардейцы, , боевые задачи, игорь бабушкин


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