03 Июня 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

"В разборках между «Ахматом» и ЧВК «Вагнер» победитель был бы совершенно очевиден, но крови было бы пролито достаточно много" — Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал конфликт с лидерами Чеченской Республики.

Редакция издания Накануне.RU направила на имя главы формирования запрос. Журналисты попросили прокомментировать конфликт между Пригожиным и лидерами Чеченской Республики, который произошел в публичном пространстве. Комментарий основателя «оркестра» опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«В настоящий момент конфликт улажен и, собственно говоря, я пообщался в тот же день, мне позвонил Рамзан. Мы с ним поговорили и договорились о том, что спускаем эту всю историю на тормоза», — заявил Пригожин.

Глава ЧВК «Вагнер» объяснил, что не стал отвечать на публичные заявления депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, поскольку любые межнациональные конфликты в России гасятся очень долго.

«Поверьте мне, что при разборках между «Ахматом» и ЧВК «Вагнер» победитель был бы совершенно очевиден, но крови было бы пролито достаточно много. Тем более, что никто оскорбительно об «Ахмате» не отзывался, и в том числе я выложил видео, в котором четко понятно, что абсолютно нормальные отношения, и я нигде не позволил себе каким-то образом их критиковать, а сказал о том, что Рамзан Ахматович прав по поводу мобилизации, я с ним полностью согласен», — добавил Евгений Пригожин.

Основатель «оркестра» заключил, что на сегодняшний день конфликт с лидерами республики исчерпан. Все необходимые вопросы Пригожин обсудил с главой Чечни Рамзаном Кадыровым по телефону.

Теги: чвк вагнер, евгений пригожин, ахмат, разборки, конкорд, адам делимханов, чечня, рамзан кадыров


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