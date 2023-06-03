За сутки по Шебекино был выпущен 371 снаряд

За последние сутки по Шебекинскому городскому округу был выпущен 371 различный боеприпас. Два человека погибли. Пострадали еще восемь человек, шестеро из них госпитализированы.

"В Шебекино пострадало промышленное предприятие. Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей уточняется. На территории города полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение. По селу Муром выпущено 37 артиллерийских снарядов. В результате повреждено 11 частных домовладений, один дом полностью сгорел. Часть улиц остается без электроэнергии и мобильной связи. Из ствольной артиллерии били по посёлку Маслова Пристань. По посёлку Ленинский и хутору Панков выпущено 9 и 5 минометных снарядов соответственно. Из миномета и артиллерии обстреляли посёлок Новая Таволжанка – зафиксировано 57 прилётов. Пострадало 40 частных домовладений", - рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он также сообщил об обстрелах в других районах региона, в том числе в Белгороде. В Белгородском районе один пострадавший, в Валуйском городском округе три человека погибли, чемь человек получили ранения.