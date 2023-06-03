03 Июня 2023
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Секретарь СНБО Данилов угрожает атаками дронов "не только по Москве"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что "дроны как летали по Москве и не только по Москве, так они там и будут продолжать летать".

При этом он по-прежнему не берет ответственности за атаки на себя, заявляя, что их организуют некие "российские партизаны": "Кто этим занимается – придет время, может быть, узнаем. Я считаю, что это российские партизаны, у них было там такое в свое время движение".

Теги: алексей данилов, снбо, дроны


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