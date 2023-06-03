На Среднем Урале дети массово выпадают из окон

На Среднем Урале за последние полтора года при падении из окон пострадали более 50 детей. Только за минувшие сутки в регионе зафиксировано два случая выпадения детей из окон собственных квартир. По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, в обоих случаях пострадавшие несовершеннолетние находились дома без присмотра взрослых.

Первый инцидент произошел в Серове. Там ребенок выпал из окна на четвертого этажа.

"Пострадавшим оказался мальчик, 2016 года рождения, выпускник детского дошкольного учреждения из неполной семьи. Его мама находилась на работе, периодически проверяла сына по телефону. Вероятно, жаркая погода, сыграла роковую роль в данной трагедии. Ребенок самостоятельно открыл окно и выпал из него, получив тяжелые травмы. Сейчас он помещен в реанимационное отделение городской больнице, где врачи предпринимают комплекс необходимых мер, чтобы спасти малышу жизнь. Представители МВД в отношении его матери завели административное дело по ст.5.35 КоАП РФ - за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию собственного ребенка", - отметил полковник Горелых.

Второй случай произошел в Богдановиче, там 9-летний школьник упал с третьего этажа. Он также получил серьёзные повреждения и в состоянии травматического шока срочно госпитализирован. В данном случае семья многодетная, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних районного ОВД не состоит. Законный представитель находился в аптеке, но еще до ЧП с окон квартиры были сняты ручки с целью обезопасить детей. Однако, оказавшись дома в одиночестве, мальчик разыскал ручки и открыл окно.

"В Свердловской области такого рода ЧП стали, к большому сожалению, настоящей эпидемией. Только в прошлом, 2022 году, в аналогичной ситуации оказались 40 несовершеннолетних, из них 8 погибли. А на сегодняшний день 2023 года в регионе уже произошло 11 таких трагедий, в которых трое малышей скончались от полученных травм", - сообщил Горелых.