Правительство России открыло северный морской порт Тикси для иностранных судов

Правительство России открыло для захода иностранных судов северный морской порт Тикси, расположенный на побережье моря Лаптевых на севере Якутии. Теперь он станет международным, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Решение позволит создать условия для запуска инвестиционного проекта по строительству глубоководного порта-хаба в районе села Найба. Его грузооборот может составить около 30 млн т в год", - говорится в сообщении правительства.

Власти рассчитывают, что это поможет в развитии Северного морского пути.