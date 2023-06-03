Медведев пригрозил анафемой всем, кто попытается изменить курс, взятый Путиным

Экс-президент России Дмитрий Медведев, который накануне раскритиковал технику Apple, сегодня взялся за релокантов и представителей элиты, уехавших за границу. Он считает, что их мечты о смене "режима" в России останутся нереализованными.

"Там разные люди с разными умственными способностями. Хотя, конечно, ни Бунина, ни Бердяева, ни Ильина, ни Шаляпина среди них нет и в помине. Так себе. Середнячки", - отзывается об уехавших Медведев.

"Лидеры, партии и правительства приходят и уходят. А вот память и скреплённые кровью ценности остаются очень надолго. На десятилетия. Подчас на века", - пишет Медведев в своем Telegram-канале.

"Любой политический лидер, который попробует изменить дискурс развития страны, возникший после 24 февраля 2022 года, будет предан анафеме как изменник. Как человек, предавший память наших граждан, которые сложили голову в этой войне", - заявил экс-президент России.

"Так что надежды на триумфальный возврат у этих деятелей нет. Релоканты одиноки и никому не нужны. Пусть себе живут, истекая накопившейся от злости желчью. Или, под бокал красного, тоскливо вспоминая утраченное Отечество и былую славу", - полагает бывший глава государства.