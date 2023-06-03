03 Июня 2023
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Происшествия Москва
Фото:66.mvd.ru

На МКАДе у грузовика отцепился прицеп – погибли два человека

На 89-м километре МКАДа, в районе Осташковского шоссе произошло ДТП, в котором погибли два человека.

В прокуратуре Москвы сообщили, что у грузового автомобиля во время движения отцепился прицеп, который врезался в остановившийся из-за поломки автомобиль Mazda.

"В результате дорожной аварии на месте происшествия погибла 22-летняя пассажирка легкового автомобиля. 25-летний водитель автомобиля Mazda, находившийся в момент ДТП на проезжей части, был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Теги: мкад, авария, прицеп, погибшие


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