03 Июня 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: homepage.eircom.net

Число погибших при крушении поездов в Индии выросло до 238

Число погибших при крушении поезда в индийском штате Одиша выросло до 238, около 900 человек получили ранения.

ЧП произошло на станции Баханага в районе Баласор. Два пассажирских экспресса – Coromandel и Bengaluru-Howrah – сошли с рельсов и врезались в товарный поезд. Пассажиры оказались в ловушке в перевернутых вагонах скоростных поездов.

Сейчас на месте масштабной аварии продолжаются спасательные работы, как ожидается, место трагедии посетит премьер-министр Индии Нарендра Моди.

О причинах аварии пока не сообщается.

Для эвакуации раненых и тел погибших используются вертолеты ВВС Индии Ми-17.

Теги: индия, крушение поезда, погибшие


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