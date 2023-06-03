Число погибших при крушении поездов в Индии выросло до 238

Число погибших при крушении поезда в индийском штате Одиша выросло до 238, около 900 человек получили ранения.

ЧП произошло на станции Баханага в районе Баласор. Два пассажирских экспресса – Coromandel и Bengaluru-Howrah – сошли с рельсов и врезались в товарный поезд. Пассажиры оказались в ловушке в перевернутых вагонах скоростных поездов.

Сейчас на месте масштабной аварии продолжаются спасательные работы, как ожидается, место трагедии посетит премьер-министр Индии Нарендра Моди.

О причинах аварии пока не сообщается.

Для эвакуации раненых и тел погибших используются вертолеты ВВС Индии Ми-17.