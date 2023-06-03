Число погибших при крушении поездов в Индии выросло до 238
Число погибших при крушении поезда в индийском штате Одиша выросло до 238, около 900 человек получили ранения.
ЧП произошло на станции Баханага в районе Баласор. Два пассажирских экспресса – Coromandel и Bengaluru-Howrah – сошли с рельсов и врезались в товарный поезд. Пассажиры оказались в ловушке в перевернутых вагонах скоростных поездов.
Сейчас на месте масштабной аварии продолжаются спасательные работы, как ожидается, место трагедии посетит премьер-министр Индии Нарендра Моди.
О причинах аварии пока не сообщается.
Для эвакуации раненых и тел погибших используются вертолеты ВВС Индии Ми-17.