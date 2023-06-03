В Москве зафиксирована рекордная взятка – 1,6 миллиарда рублей в биткоинах

В Москве расследуют уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере. Даже знаменитый подпольный миллиардер Дмитрий Захарченко за десять лет набрал мзды только на 1,6 млрд, а в случае с начальником следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Маратом Тамбиевым речь идет о единоразовой взятке в 1,6 млрд руб.

По версии следствия, Тамбиев получил взятку в $24 млн биткоинами от подследственных хакеров.

При этом коды доступа к электронному кошельку с взяточной криптовалютой Тамбиев хранил на компьютере в папке с названием "пенсия", приводит подробности "Коммерсант".

Известно, что взяткодатели по этому делу отделались условными сроками.