С беженцев из Шебекино не будут взымать коммунальные платежи за время их эвакуации

С 1 июня и "до полного возвращения жителей" с беженцев из белгородского Шебекино не будут взымать коммунальные платежи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Мы будем эти вопросы брать на себя. Остальные вопросы, которые связаны с возможностью получения какой-то дополнительной помощи от государства, стоят в повестке дня. Надеюсь на поддержку правительства Российской Федерации. Как только решение будет принято, сразу об этом сообщу", - рассказал глава региона в Telegram-канале.

Он добавил, что в Белгороде и других, более безопасных населенных пунктах области, куда эвакуируют шебекинцев, продолжается перераспределение людей из больших пунктов временного размещения (например, людей селят на аренах спортивных комплексов) в более комфортные – студенческие общежития.

Также сегодня по 300 детей отправят в лагеря Калужской и Ярославской областей.