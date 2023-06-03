03 Июня 2023
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Общество Белгородская область
Фото: t.me/mchs_official / МЧС России

С беженцев из Шебекино не будут взымать коммунальные платежи за время их эвакуации

С 1 июня и "до полного возвращения жителей" с беженцев из белгородского Шебекино не будут взымать коммунальные платежи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Мы будем эти вопросы брать на себя. Остальные вопросы, которые связаны с возможностью получения какой-то дополнительной помощи от государства, стоят в повестке дня. Надеюсь на поддержку правительства Российской Федерации. Как только решение будет принято, сразу об этом сообщу", - рассказал глава региона в Telegram-канале.

Он добавил, что в Белгороде и других, более безопасных населенных пунктах области, куда эвакуируют шебекинцев, продолжается перераспределение людей из больших пунктов временного размещения (например, людей селят на аренах спортивных комплексов) в более комфортные – студенческие общежития.

Также сегодня по 300 детей отправят в лагеря Калужской и Ярославской областей.

Теги: шебекино, беженцы, белгород, пвр, вячеслав гладков


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