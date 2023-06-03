В Белгородской области ночью под обстрелами погибли два человека

В Белгородской области ночью под обстрелом ВСУ погибли два человека. Это жители села Соболевка Валуйского городского округа, они находились во дворе собственных жилых домов. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, снаряды "Града" были выпущены по частному сектору.

"Шесть человек пострадали, среди них есть двое детей. Бригадами скорой медицинской помощи они все доставлены в больницу. У двоих мужчин множественные осколочные ранения, один из них в тяжелом состоянии, второй в состоянии среднего степени тяжести. У женщин осколочные ранения нижних конечностей, состояние обеих удовлетворительное. Также в ЦРБ доставлен мальчик 13-ти лет с закрытым переломом левого плеча и девочка 11-ти лет с осколочными ранениями левого глаза", - рассказал Гладков.

Продолжаются обстрелы и в других районах региона.

"В Шебекино разбираемся, каким образом смогли проехать люди, которые пострадали во время очередного обстрела. Хотя количество обстрелов Шебекино значительно сократилось по сравнению даже с предыдущим днем, но все равно остается пока опасным", - отметил губернатор.