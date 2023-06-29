Студентов УрФУ начнут заселять в общежития в Новокольцовском с 15 сентября

Студентов Уральского федерального университета планируют начать заселять в новые общежития уже 15 сентября. Об этом в ходе встречи с учащимися заявил ректор вуза Виктор Кокшаров. По его словам, при удачном раскладе, заселение может стартовать и 11 сентября.

Напомним, речь идет об общежитиях в Новокольцовском районе Екатеринбурга, в деревне Международного фестиваля университетского спорта, ранее известной как "Деревня Универсиады". Студенты не оценили такого "подарка" от города, аргументируя возмущение неразвитой инфраструктурой и проблемами с транспортом до центра города.

Кокшаров заявил, что опасаться проблем с расписанием пар не стоит: офлайн-обучение для старшекурсников в этом году не будет стартовать 1 сентября, поскольку начало года было решено отдать под заселение студентов и их знакомство с общественным транспортом. По его словам, все четыре автобуса будут заходить на территорию кампуса и курсировать до остановки "Лечебная". Оттуда студенты уже на рейсовых автобусах смогут доехать до учебных корпусов.

В приоритете к заселению первокурсники, студенты с высокой успеваемостью и высокими баллами по внеучебной или научной деятельности.

Напомним, по некоторым данным, путь в одну сторону может занимать до 1,5 часов, однако в самом университете заявили, что на дорогу потребуется от 40 до 60 минут. Но это понравилось не всем.