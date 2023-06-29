Форвард из бразильского "Коринтианс" переходит в "Зенит"

"Зенит" заключил договоренность с бразильским "Коринтианс" о переходе форварда Педро в российский клуб. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

"Сине-бело-голубые реализовали право преимущественного выкупа игрока, бразильский нападающий присоединится к петербуржцам", - говорится в сообщении.

Условием является достижение Педро 18 лет. Совершеннолетие футболист отметит уже 9 февраля следующего года.

Напомним, что будущий игрок "Зенит" подписал договор в бразильским клубом в 2022 году после 8 лет работы в академии при ФК. За четыре матча в составе юношеской сборной Бразилии забил один гол и два мяча за восемь игр в составе молодежной национальной команды.