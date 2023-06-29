"Грош цена такой "демократии". В МИД РФ высказались по поводу сожжения Корана в Швеции

Последствия сожжения Корана перед мечетью в одном из районов Стокгольма могут быть непредсказуемыми и катастрофическими. Этому поспособствует и безнаказанность организатора акции. С таким заявлением выступил специальный представитель МИД России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.

"Мировое сообщество обязано совместно противодействовать таким позорным нарушениям прав верующих. Безнаказанность в таких делах может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям", - заявил Аскальдович.

Он также раскритиковал действия властей Швеции, пытающихся сгладить углы.

"Решительно отвергаем подобное потакание религиозным радикалам со стороны официального Стокгольма. Уже в который раз был допущен провокационный акт исламофобии, прикрываемый рассуждениями о пресловутой "свободе слова" и "демократии". Грош цена такой "демократии", если на деле она ведет к произволу и вседозволенности.

Вызывают недоумение комментарии премьер-министра Швеции У.Кристерссона и заместителя представителя Госдепартамента США В.Пателя, в попытке спасти заявку Стокгольма на вступление в НАТО заявившим, что действия, которые могут являться законными, не обязательно должны быть уместными. Считаем, что шведским властям и Западу в целом следовало бы заняться не словесными выпадами, а реальной борьбой с религиозным экстремизмом", - добавил представитель МИД РФ.

Напомним, что в Швеции началось расследование по признакам разжигания ненависти к мусульманам в отношении мужчины, который накануне сжег Коран. Известно, что протестовавший разорвал несколько страниц экземпляра Корана, положил в них бекон, и сжег. В соцсетях мужчина ранее хвалил ультраправого активиста Расмуса Палудана, который также сжег Коран и заявлял, что видит в исламе угрозу шведским ценностям.

Сегодня же Госдума обратилась к шведским парламентариям с призывом осудить действия властей, допустивших оскорбления чувств мусульман.