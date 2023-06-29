Суд рассмотрит жалобу Ивана Сафронова уже в августе

Рассмотрение кассационной жалобы экс-советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова состоится 2 августа.. Журналист пытается обжаловать свой приговор.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РФ, заседание будет закрытым из-за секретности материалов дела.

Напомним, Иван Сафронов был приговорен к 22 годам за госизмену. После этого кассационную жалобу подали его защитники, предварительно посетившие журналиста в колонии в Красноярском крае и согласовавшие с ним ее текст. Адвокаты посетовали на действия администрации ИК, сотрудники которой не позволили конфиденциально пообщаться с осужденным.

Ранее Сафронов впервые за три года увиделся с мамой и сестрой. Они приехали к нему на трехдневное свидание в колонию в Красноярске.