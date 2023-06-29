29 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Экс-издателя Медузы* Красильщика заочно приговорили к 8 годам колонии

Бывшего генерального директора "Яндекс.Лавки" и экс-издателя Медузы* Илью Красильщика заочно приговорили к 8 годам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы. 

Напомним, в отношении Красильщика в конце апреля прошлого года было возбуждено уголовное дело о распространении ложных сведений об использовании Вооруженных сил РФ. Речь идет о публикации в его социальных сетях. Согласно статье ч. 1 ст. 207.3 УК РФ ему грозил штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, исправительные или принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет. Однако виновным он был признан по п. "д" ч. 2 той же статьи.

Помимо лишения свободы, Красильщику также запрещено администрировать интернет-ресурсы на протяжение следующих 4 лет. В суде заявили, что срок наказания начнет исчисляться только после задержания виновного на территории России или после экстрадиции в страну.  Сейчас он объявлен в розыск.

* признано СМИ-иностранным агентом.

 

Теги: Медуза* Красильщиков, колония, фейк


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