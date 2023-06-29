Сигналы уже были. Детский омбудсмен Мороков впервые прокомментировал смерть 6-летнего мальчика из Екатеринбурга

В семье 6-летнего Далера из Екатеринбурга, чью смерть приемная мать скрывала несколько месяцев, и до инцидента было не все так гладко. Поступали сигналы о неблагополучии семьи, однако ответственные за это должностные лица никак не реагировали. Об этом заявил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

"В этой трагической истории очевиден сбой в работе всех органов, ответственных за жизнь и здоровье ребенка. Как выясняется, сигналы о неблагополучии в этой семье были, но преступная халатность, бездействие со стороны сотрудников органов системы профилактики привели к трагическому финалу. Конечно, многие из них боятся обвинений в "ювенальной юстиции", в чрезмерном вмешательстве в жизнь семьи, но на то они и профессионалы, чтобы оперативно разобраться в ситуации при наличии объективных оснований", - говорится на сайте детского омбудсмена.

Он также добавил, что история Далера еще раз демонстрирует как безучастность и равнодушие окружающих к жизни ребенка может привести к трагедии. Это касается бездействия со стороны как сотрудников органов системы профилактики, так и близких, соседей семьи и даже посторонних, заметивших признаки неблагополучия.

"Люди, не будьте равнодушны! Лучше извиниться, если подозрения не подтвердились, чем безучастно оставаться в сторонке, приближая таким образом трагедию", - написал Мороков.

Напомним, что детский свердловский омбудсмен ранее внезапно отказался комментировать трагедию по телефону, заверив, что выскажет свое мнение только после официального запроса от СМИ. Это не первый раз, когда Игорь Мороков странно себя ведет в ситуации, касающейся его непосредственной сферы ответственности. Например, инцидент в спецшколе №124 Екатеринбурга, ученик которой заявил об изнасилованиях со стороны старших ребят в рамках "наказаний" за проступки. Тогда детский омбудсмен встал на сторону педагогов, которые, по словам детей, все знали, а один из них и вовсе ввел такую систему наказаний. После этого на уполномоченного по правам ребенка пожаловали главе СКР Александру Бастрыкину и президенту РФ Владимиру Путину.

Об исчезновении Далера стало известно три дня назад. Несколько суток его искали более 1 тыс. человек, по факту исчезновения Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Была признана потерпевшей и допрошена в данном качестве 34-летняя женщина, являвшаяся официальным опекуном пропавшего.

Сегодня ранним утром на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе была обнаружена большая сумка, в которой находилось тело мальчика. Выяснилось, что его смерть наступила еще несколько месяцев назад. Женщина, являющаяся опекуном ребенка, задержана. Она призналась, что спрятала тело сына в гараже после несчастного случая. Опубликованы кадры с допросом.

В Минсоцполитики региона уже организовали проверку в Управлении социальной политики №25, сотрудники которого курировали семью с приемными детьми. Сообщается, что все проверки были только формальными. Приемный отец мальчика уже завтра вернется домой с зоны СВО.