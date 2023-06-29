Игорь Бабушкин обсудил с членом Общественной палаты РФ Николаем Дайхесом создание в Астраханской области госпиталя ветеранов войн

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел встречу с представителем Астраханской области в Общественной палате России Николаем Дайхесом.

Как сообщает глава региона в своем телеграмм-канале, обсудили создание в области госпиталя для ветеранов боевых действий и взаимодействие с фондом "Круг добра".

"Николай Аркадьевич большой профессионал, нам важен его опыт организатора здравоохранения. Кроме того, договорились о подготовке к проведению в Общественной палате России Дней Астраханской области" - сообщил Игорь Бабушкин.

Напомним, что в Астраханской области проводится системная работа с семьями бойцов СВО, проживающих в регионе, общественники и неравнодушные астраханцы участвуют в самых различных акциях по сбору гуманитарных грузов для отправки в зону СВО, принимаются решения на законодательном уровне по поддержке бойцов и их семей.

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