29 Июня 2023
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Общество Астраханская область
Фото:t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин обсудил с членом Общественной палаты РФ Николаем Дайхесом создание в Астраханской области госпиталя ветеранов войн 

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел встречу с представителем Астраханской области в Общественной палате России Николаем Дайхесом. 

Как сообщает глава региона в своем телеграмм-канале, обсудили создание в области госпиталя для ветеранов боевых действий и взаимодействие с фондом "Круг добра". 

игорь бабушкин(2023)|Фото:t.me/babushkin30

"Николай Аркадьевич большой профессионал, нам важен его опыт организатора здравоохранения. Кроме того, договорились о подготовке к проведению в Общественной палате России Дней Астраханской области" - сообщил Игорь Бабушкин.

Напомним, что в Астраханской области проводится системная работа с семьями бойцов СВО, проживающих в регионе, общественники и неравнодушные астраханцы участвуют в самых различных акциях по сбору гуманитарных грузов для отправки в зону СВО,  принимаются решения на законодательном уровне по поддержке бойцов  и их семей.

Теги: игорь бабушкин, николай дейхес, сво, госпиталь


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