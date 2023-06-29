29 Июня 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Капитальный ремонт мостов в Астраханской области продолжается

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" продолжается капремонт мостов в Астраханской области.

"К концу июля сдаём сооружения через ерики Чугунный, Пикетные №2 и №3 в Красноярском районе. Уже завершены основные работы – заменены пролётные строения, асфальтобетонное покрытие, система водоотвода и опоры освещения. Осталось благоустроить подходы и нанести дорожную разметку", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. 

бкад, ремонт дорог(2023)|Фото: astrobl.ru

Также начался ремонт в Володарском районе на мостовых сооружениях через ерики Кульпинка и Сахма. Мостовики приступили к работам после снижения паводка. Сейчас демонтируют ветхие конструкции моста, запущен временный объезд. Объекты будут готовы к следующему году.

бкад, ремонт дорог(2023)|Фото: astrobl.ru

В Астраханской области порядка 100 мостов нуждаются в модернизации.

бкад, ремонт дорог(2023)|Фото: astrobl.ru

"План работ есть, будем поэтапно приводить их в порядок и улучшать комфорт жителей", - сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, нацпроект, ремонт мостовых сооружений


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