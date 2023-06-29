Игорь Бабушкин обсудил с Иреком Файзуллиным реализацию федпроектов в Астраханской области

Накануне в Москве губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным. Обсуждали реализацию в Астраханской области федерального проекта «Чистая вода», расселение аварийного жилья, а также развитие строительного комплекса региона.

Один из ключевых вопросов встречи, сообщил в своем телеграмм-канале глава Астраханской области – реализация национального проекта «Жильё и городская среда». За первые пять месяцев 2023 года в Астраханской области было введено более 253 тысяч кв м жилья.

Особое внимание уделили благоустройству пространств на территории Астраханской области.

"В рамках федпроекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году мы планируем привести в порядок 45 общественных территорий. На 34 из них уже идут работы. Один из приоритетов в реализации программ Минстроя России в нашем регионе — улучшение жилищных условий людей. За пять месяцев 2023 года в регионе расселено порядка 3 тыс. кв м аварийного жилья. Астраханская область вошла в число пятнадцати регионов России, где программа переселения завершается досрочно. В конце мая вручил ключи от новых квартир жителям Приволжского района. Нами выкуплено 179 квартир, в которых будут жить 580 человек. Сейчас мы полностью закрываем текущую программу и переходим к реализации новой. В этом направлении мы работаем с полной поддержкой президента", сообщил Игорь Бабушкин.