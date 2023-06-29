"Мусорная жаба - молодец, она на нашей стороне": Путин оказался поклонником "Куми-Куми"

Президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив проиллюстрировал разговор об экологии примером из детского мультика для самых маленьких.

"Для малышей есть такой мультик "Мусорная жаба". Когда что-то выращивают, используют мусор, жаба это поедает и потом это выращивают. Дело очень хорошее. Жаба молодец! Она на нашей стороне, занимается решением экологических проблем", - сказал Путин.

На самом деле "Мусорная жаба" – только эпизод детского мультсериала "Куми-Куми" от создателей "Смешариков". Эпизод вышел в 2012 году.

Глава государства вполне мог смотреть мультик со своими внуками. О существовании внуков Путин впервые рассказал в интервью в 2017 году: "Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека".