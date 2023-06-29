29 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Виктор Леш сменил Ходоровского на посту гендиректора "Группы Синара"

Виктор Леш займет должность генерального директора АО "Группа Синара". В то же время Михаил Ходоровский перейдет на должность президента компании и председателя Совета директоров. Решение было принято Советом директоров "Синара", сообщает пресс-служба компании.

"Принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа холдинга "Синара-Транспортные Машины" (СТМ) управляющей компании – АО Группа Синара", - говорится в сообщении.

Напомним, что Виктор Леш ранее исполнял обязанности гендиректора холдинга СТМ, а также занимал должность первого заместителя гендиректора "Группы Синара". В компании он работает с 2016 года.

Михаил Ходоровский пришел в компанию в 2000 году, а должность гендиректора занимал с 2008 года.

Теги: Ходоровский, Леш, гендиректор, Синара


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