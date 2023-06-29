В четырех городах Челябинской области объявлен режим НМУ
В Челябинске, Карабаше, Коркино и Златоусте ожидается режим неблагоприятных метеорологических условий.
"30 июня в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", - говорится в сообщении Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
НМУ объявлены с часу ночи до 19 часов 30 июня.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии, южноуральские предприятия готовы выполнять мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух путем приостановки части производственных процессов.