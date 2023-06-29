В Подмосковье отключилось электричество в нескольких районах

В Подмосковье на фоне масштабных ливней частично отключилось электричество в нескольких районах – Богородском, Красногорском, Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Рузском, передает радио "Говорит Москва" со ссылкой на Мособлэнерго.

Главный специалист "ИА Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале предупреждает: "Сейчас к Москве с юга приближается зона осадков и гроз. <…> Сейчас уже гремит в ТиНАО. В ближайший час и в Москве повсеместно ожидаются ливень, гроза и при грозе порывы ветра до 17 м/с. К 17 часам все грозовые облака уйдут на северо-запад, дождь повсеместно прекратится и опять выглянет солнце".