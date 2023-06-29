Глава Ямала рассказал о принятых во время "вояжа в тундру" решениях

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал, какие решения приняты во время трехдневного тура в тундру.

Глава округа высказался в своем telegram-канале. Одной из проблем Артюхов назвал изношенность коралей, в которых проводят вакцинацию и биркование оленей. Предстоит построить 20 полустационарных конструкций в местах длительных стоянок, точки укажут сами оленеводы. Также власти обеспечат оленеводов-частников медикаментами от сезонных заболеваний животных. Оленей летом часто мучает "копытка" и подкожный овод. Купить лекарства бывает сложно, а результат лечения зависит от того, как быстро оно началось.

"Механизм раздачи проработаем с профильными ведомствами в ближайшее время", - написал Артюхов.

Некоторые позиции в комплектах, которые выдают кочующим ямальцам, устарели, и люди справедливо на это указали, уточнил Артюхов. Например, в региональном стандарте до сих пор есть керосиновые лампы – их заменят на современные фонари на аккумуляторах.

"Знаю, как беспокоит кочевников вопрос транспорта. Закупим для района вездеход "Бурлак". В горах, куда из-за погоды вертолётом добраться бывает сложно, он очень пригодится. Машина надёжная и проходимая – добирался на ней до стойбища семьи Вэненго", - подытожил Артюхов.



