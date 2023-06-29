На Урале ищут девушку с красными волосами, пропавшую больше недели назад

На Среднем Урале ищут пропавшую девушку. О ее судьбе ничего неизвестно больше недели.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "ЛизаАлерт", разыскивается 18-летняя Анастасия Eвдокимова (Владимирова). Девушка пропала в поселке Буланаш Артемовского городского округа. C 21 июня 2023 года ее местонахождение остается неизвестным.

Приметы Анастасии: рост 156 см, худощавое телосложение, зеленые глаза, красные волосы. В какой одежде была девушка на момент исчезновения, информации нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят связаться с организатором поисков Натальей по телефону: 8 902 274 95 00, либо обратиться в поисковый отряд "ЛизаАлерт".

Напомним, на этой неделе в Екатеринбурге нашли парня, пропавшего во время фестиваля Ural Music Night.