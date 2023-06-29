В Челябинской области фельдшерам выплатят по 1 млн рублей за работу в отдаленных городах и селах

В Челябинской области фельдшеры в удаленных городах и посёлках получат подъемные в размере 1 млн рублей. Соответствующий законопроект был принят на заседании ЗСО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Единовременные выплаты смогут получить медработники, принятые на должность заведующего фельдшерско-акушерским пунктом либо фельдшера в удаленных сельских населенных пунктах, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек, где более трех лет отсутствует медицинский работник.

Ранее это выплата составляла 500 тыс. рублей. Принятым законопроектом она увеличена до 1 млн рублей.