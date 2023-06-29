29 Июня 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области фельдшерам выплатят по 1 млн рублей за работу в отдаленных городах и селах

В Челябинской области фельдшеры в удаленных городах и посёлках получат подъемные в размере 1 млн рублей. Соответствующий законопроект был принят на заседании ЗСО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Единовременные выплаты смогут получить медработники, принятые на должность заведующего фельдшерско-акушерским пунктом либо фельдшера в удаленных сельских населенных пунктах, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек, где более трех лет отсутствует медицинский работник.

Ранее это выплата составляла 500 тыс. рублей. Принятым законопроектом она увеличена до 1 млн рублей.

Теги: фельдшер, ФАП, подъемные,


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